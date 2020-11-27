Бабиков: не верю, что у меня какой-то вирус

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о самочувствии после положительного теста на коронавирус. Напомним, что также положительными оказались тесты двух врачей и одного массажиста команды.
«Внутри себя я ещё не верю, что у меня какой-то вирус. Есть желание пересдать тест.
От нас уже ничего не зависит. Каждый соблюдает все необходимые меры. Когда ты видишь, что все минимально выходят из комнат, все с дезинфекторами, как можно обвинять кого-то в чём-то», — приводятся слова Бабикова на сайте телеканала «Матч ТВ».
Напомним, сборная России по биатлону примет участие в первом этапе Кубка мира в Контиолахти без Бабикова, который заразился коронавирусом, и Евгения Гараничева, который контактировал с ним. Женская сборная выступит в полном составе.
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