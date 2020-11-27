Майгуров: оказываем Е. Устюгову только моральную поддержку

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что организация не помогает финансово Евгению Устюгову в деле о лишении его золотых медалей ОИ в Сочи и Ванкувере, поскольку не имеет на это права.

«Только моральную. Оказывать другую поддержку мы не имеем права.

О шансах рассуждать сложно. Решение пройти путь до конца, на мой взгляд, правильное. Увы, далеко не все наши спортсмены, дисквалифицированные на основании доклада Макларена, имели финансовые возможности отстаивать свои интересы в международном суде. Это очень дорогое занятие.

Людей обвинили, и они «согласились», хотя на самом деле просто не имели средств на апелляцию в CAS. Будь по-другому, возможно, дел против российских спортсменов было бы меньше, потому что обвинения на основании доклада Макларена, мягко говоря, неоднозначны. Этому пример — оправдания CAS по делам Романовой и Вилухиной. Если есть возможность, идти нужно до конца», — цитирует Майгурова «РБК-Спорт».