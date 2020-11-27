Хованцев: в сборной России никто не может конкурировать с братьями Бё, кроме Логинова

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев предположил, что из российских спортсменов только Александр Логинов может на равных конкурировать с ведущими норвежскими биатлонистами Йоханнесом Бё и Тарьеем Бё.
«Для нашей команды первые этапы Кубка мира будут тестовыми и покажут, на что мы готовы. Проблема нашего биатлона на сегодня в том, что, за исключением Логинова, спортсменов, которые могли бы конкурировать с теми же братьями Бё, пока нет.
Ждал большего от летнего чемпионата, ждал, что молодёжь проявится, но пока всё остаётся по-прежнему. Пащенко будет первый раз в начале международного сезона стартовать, но, опять же, психологическое давление здесь совершенно другое, уровень конкуренции другой – это не внутрироссийские соревнования», — приводит слова Хованцева «Р-Спорт».
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