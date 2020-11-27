IBU вынес вердикт по заражённому COVID Бабикову и контактировавшему с ним Гараничеву

Международный союз биатлонистов (IBU) принял окончательное решение по дальнейшей судьбе заражённых коронавирусом членов сборной России. Ранее стало известно, что этап Кубка мира в Контиолахти пропустят заразившийся COVID-19 Антон Бабиков и контактировавший с ним Евгений Гараничев.
«Органы здравоохранения Финляндии оценили положительные результаты ПЦР-тестов в российской команде и проинформировали IBU и Союз биатлонистов России о том, что три члена команды с положительным результатом теста должны быть помещены на семидневный карантин (со дня получения положительного результата).
Более того, три члена команды, которые вступили в контакт с партнёрами, чьи тесты дали положительный результат, будут помещены на 10-дневный карантин (со дня, когда они последний раз контактировали).
По окончании карантина все члены команды, помещённые на карантин, должны пройти повторное тестирование в соответствии с инструкциями IBU.
Более того, власти Финляндии решили, что сборные Румынии и Молдавии будут помещены на карантин в полном составе (кроме одного человека)», — говорится в официальном сообщении IBU, опубликованном в «твиттере» организации.
Напомним, отдельные случаи коронавируса были зафиксированы в сборных России, Латвии, Молдавии, Франции и Румынии.
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