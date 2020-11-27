Логинов и Павлова первыми из россиян стартуют в индивидуальных гонках на первом этапе КМ

Стали известны стартовые номера российских биатлонистов на первые гонки стартового этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Соревнования начинаются с индивидуальных гонок: на 20 км — у мужчин, на 15 км — у женщин.

Российская мужская команда будет представлена пятью спортсменами, так как Антон Бабиков и Евгений Гараничев были помещены на карантин из-за положительного результата теста на коронавирус у Бабикова. Первым из россиян начнёт гонку Александр Логинов, получивший 6-й номер. В третьем десятке уйдут на дистанцию Матвей Елисеев (21-й) и Эдуард Латыпов (28). Пётр Пащенко стартует 70-м, Семён Сучилов – 93-м.

У женщин из семи спортсменок, приехавших в Контиолахти, на старт, согласно регламенту, могут выйти только шестеро. Седьмой лишней стала Светлана Миронова. Первой из россиянок под 5-м номером начнёт гонку Евгения Павлова. Лариса Куклина стартует под 32-м номером, Тамара Воронина – под 39-м, Ульяна Кайшева – под 43-м. Ирина Казакевич получила 43-й нагрудный номер, Анастасия Гореева – 85-й.

Мужская индивидуальная гонка начнётся 28 ноября в 13:00 мск, женская – в 16:20.

Календарь Кубка мира сезона-2020/2021.