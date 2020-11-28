Текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Контиолахти

Сегодня, 28 ноября, на первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 13:00 мск.



Российская мужская команда будет представлена пятью спортсменами, так как Антон Бабиков и Евгений Гараничев были помещены на карантин из-за положительного результата теста на коронавирус у Бабикова.



Первым из россиян отправится Александр Логинов получивший 6-й стартовый номер. 21-м стартует Матвей Елисеев, 28-м — Эдуард Латыпов, 70-м — Пётр Пащенко, 93-м — Семён Сучилов.



Действующий обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Бё получил 26-й стартовый номер. Француз Кентен Фийон-Майе отправится на дистанцию 23-м.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.