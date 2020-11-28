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Текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в Контиолахти

Текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в Контиолахти
Биатлон / Кубок мира 0

Сегодня, 28 ноября, на первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) состоится женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:20 мск.

Из семи российских спортсменок, приехавших в Контиолахти, на старт, согласно регламенту, могут выйти только шесть. Седьмой лишней стала Светлана Миронова.

Первой из россиянок под 5-м номером начнёт гонку Евгения Павлова. Лариса Куклина стартует под 32-м номером, Тамара Воронина – под 39-м, Ульяна Кайшева – под 43-м. Ирина Казакевич получила 43-й нагрудный номер, Анастасия Гореева – 85-й.

Действующая обладательница Кубка мира итальянка Доротея Вирер получила 23-й стартовый номер. Норвежка Тириль Экхофф начнёт гонку 27-й, шведка Ханна Эберг — 15-й.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.

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