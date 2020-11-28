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Богалий — о борьбе за БХГ: Вирер и Экхофф являются фаворитами, но шансы есть у всей топ-10

Богалий — о борьбе за БХГ: Вирер и Экхофф являются фаворитами, но шансы есть у всей топ-10
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий назвала главных фаворитов на победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2020/2021.

«Фавориты в борьбе за «Большой хрустальный глобус» — Доротея Вирер и Тириль Экхофф. Но могут вмешаться и другие девушки, конкуренция в женском биатлоне сейчас очень серьёзная. Сильные спортсменки есть во французской и норвежской командах. В целом шансы есть, наверное, у любой биатлонистки из прошлогодней топ-10.

Безусловно, очень хочу, чтобы мы видели большее число российских девчонок в десятке. Но об их возможных победах говорить сейчас рано», — цитирует Богалий Sport24.

Кубок мира сезона-2020/2021 стартует сегодня, 28 ноября. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию женской индивидуальной гонки на этапе в Контиолахти (Финляндия).

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