Халили и Акимова выиграли гонки преследования на первом этапе Кубка России

Карим Халили одержал победу в гонке преследования на первом этапе Кубка России по биатлону. Вторым стал Игорь Малиновский, третьим — Никита Матвеев.
Кубок России. Гонка преследования. Мужчины. Ханты-Мансийск
1. Карим Халили (Москва) – 34:32.0 (0)
2. Игорь Малиновский (Омская обл./Камчатский край) +17.4 (2)
3. Никита Матвеев (Новосибирская обл.) +55.7 (4)
4. Дмитрий Шамаев (Удмуртия) +1:07.5 (1)
5. Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра) +1:10.9 (2)
6. Вадим Филимонов (ХМАО-Югра) +1:24.0 (3).
В женской части соревнований, которая прошла в Тюмени, победу праздновала Татьяна Акимова. Второй стала Наталья Гербулова, третьей — Анна Никулина.
Кубок России. Гонка преследования. Женщины. Тюмень
1. Татьяна Акимова (Тюменская область) – 33:05.2 (4)
2. Наталья Гербулова (Красноярский край) +5.8 (2)
3. Анна Никулина (Новосибирская область) +21.9 (1)
4. Виктория Сливко (Тюменская область) +38.6 (1)
5. Кристина Дюпина (ХМАО-Югра) +57.1 (2)
6. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) +1:01.1 (5).
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