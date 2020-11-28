Логинов: проигрывать не боюсь, хотя у меня много знакомых, которые так и не научились

Один из лидеров сборной России по биатлону Александр Логинов ответил на вопрос, боится ли он поражений.



«Не сказал бы, что боюсь. Я умею проигрывать. Должно быть осознание, что иногда такое бывает и так надо. Это не врождённое, но приобретённое умение, ведь не бывает так, что в жизни только одни победы.



Хотя у меня много знакомых, в том числе и старше меня, которые до сих пор не научились проигрывать. Видимо, даже со временем такому не могут научиться», — передаёт слова Александра «Марафонец».



Сегодня, 28 ноября, Александр Логинов начнёт выступления на первом этапе Кубка мира сезона-2020/2021. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию мужской индивидуальной гонки в Контиолахти (Финляндия).