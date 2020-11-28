Логинов показал 12-й ход в индивидуальной гонке в Контиолахти. Быстрейшим стал Й. Бё

Норвежец Йоханнес Бё показал лучший ход в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия). Его чистое время прохождения дистанции составило 44 минуты 11,4 секунды.



Вторую скорость на дистанции показал шведский спортсмен Мартин Понсилуома, уступивший Бё 19,6 секунды. Третий ход у шведа Себастьяна Самуэльссона.



Лучшим из россиян по скорости стал Александр Логинов. Он проиграл Йоханнесу 1 минуту 14,3 секунды. Это 12-й ход дня.



Биатлон. Кубок мира. Контиолахти, Финляндия

Мужчины. Индивидуальная гонка. Лыжный ход



1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 44.11,4

2. Мартин Понсилуома (Швеция) — +19,6

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +23,7…

12. Александр Логинов (Россия) — +1.14,3…

20. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.35,4…

43. Семен Сучилов (Россия) — +3.03,3…

58. Матвей Елисеев (Россия) — +3.42,0…

64. Петр Пащенко (Россия) — +3.52,2.

Норвежец Легрейд сенсационно выиграл индивидуальную гонку в Контиолахти. Логинов — 10-й