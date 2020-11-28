Логинов показал 12-й ход в индивидуальной гонке в Контиолахти. Быстрейшим стал Й. Бё

Норвежец Йоханнес Бё показал лучший ход в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия). Его чистое время прохождения дистанции составило 44 минуты 11,4 секунды.
Вторую скорость на дистанции показал шведский спортсмен Мартин Понсилуома, уступивший Бё 19,6 секунды. Третий ход у шведа Себастьяна Самуэльссона.
Лучшим из россиян по скорости стал Александр Логинов. Он проиграл Йоханнесу 1 минуту 14,3 секунды. Это 12-й ход дня.
Биатлон. Кубок мира. Контиолахти, Финляндия
Мужчины. Индивидуальная гонка. Лыжный ход
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 44.11,4
2. Мартин Понсилуома (Швеция) — +19,6
3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +23,7…
12. Александр Логинов (Россия) — +1.14,3…
20. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.35,4…
43. Семен Сучилов (Россия) — +3.03,3…
58. Матвей Елисеев (Россия) — +3.42,0…
64. Петр Пащенко (Россия) — +3.52,2.
- 28 ноября 2020
-
16:18
-
15:52
-
15:44
-
15:18
-
15:18
-
14:41
-
13:30
-
13:21
-
13:16
-
12:16
-
11:52
-
11:01
-
10:17
-
10:11
- 27 ноября 2020
-
22:08
-
21:40
-
16:28
-
15:34
-
14:17
-
14:09
-
13:52
-
12:03
-
11:34
-
11:10
-
10:37
-
10:28
-
10:23
-
10:17
-
10:01
-
10:00
-
09:42
-
09:30
-
09:13
-
01:11
-
00:07