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Логинов показал 12-й ход в индивидуальной гонке в Контиолахти. Быстрейшим стал Й. Бё

Логинов показал 12-й ход в индивидуальной гонке в Контиолахти. Быстрейшим стал Й. Бё
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежец Йоханнес Бё показал лучший ход в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия). Его чистое время прохождения дистанции составило 44 минуты 11,4 секунды.

Вторую скорость на дистанции показал шведский спортсмен Мартин Понсилуома, уступивший Бё 19,6 секунды. Третий ход у шведа Себастьяна Самуэльссона.

Лучшим из россиян по скорости стал Александр Логинов. Он проиграл Йоханнесу 1 минуту 14,3 секунды. Это 12-й ход дня.

Биатлон. Кубок мира. Контиолахти, Финляндия
Мужчины. Индивидуальная гонка. Лыжный ход

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 44.11,4
2. Мартин Понсилуома (Швеция) — +19,6
3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +23,7…
12. Александр Логинов (Россия) — +1.14,3…
20. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.35,4…
43. Семен Сучилов (Россия) — +3.03,3…
58. Матвей Елисеев (Россия) — +3.42,0…
64. Петр Пащенко (Россия) — +3.52,2.

Норвежец Легрейд сенсационно выиграл индивидуальную гонку в Контиолахти. Логинов — 10-й
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