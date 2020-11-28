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Васильев: Логинов в конце подсел, а четыре промаха Латыпова — это никуда не годится

Васильев: Логинов в конце подсел, а четыре промаха Латыпова — это никуда не годится
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итоги мужской индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Сенсационную победу в гонке одержал норвежец Стурла Холм Легрейд. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, показавший десятое время.

«Никакой паники. Обидно, что не участвовали Бабиков и Гараничев: было бы ещё повеселее. У Саши подсел темп, подупала скорость, это было ярко выражено на финише. Но прошёл ровно, попал в десятку — всё хорошо.

Латыпов должен был хорошо стрелять, четыре штрафа — это никуда не годится. От дебютантов ничего особенного и не ждал. Прошли в свою силу. Начало спокойное, никакой паники быть не должно.

Меня удивило, что организаторы первым стартом поставили самую тяжёлую гонку. Удивительно! Как они так планируют этап? Тяжёлая трасса, длинная, а они ставят индивидуалку», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Норвежец Легрейд сенсационно выиграл индивидуальную гонку в Контиолахти. Логинов — 10-й
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