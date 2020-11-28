Васильев: Логинов в конце подсел, а четыре промаха Латыпова — это никуда не годится

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итоги мужской индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Сенсационную победу в гонке одержал норвежец Стурла Холм Легрейд. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, показавший десятое время.
«Никакой паники. Обидно, что не участвовали Бабиков и Гараничев: было бы ещё повеселее. У Саши подсел темп, подупала скорость, это было ярко выражено на финише. Но прошёл ровно, попал в десятку — всё хорошо.
Латыпов должен был хорошо стрелять, четыре штрафа — это никуда не годится. От дебютантов ничего особенного и не ждал. Прошли в свою силу. Начало спокойное, никакой паники быть не должно.
Меня удивило, что организаторы первым стартом поставили самую тяжёлую гонку. Удивительно! Как они так планируют этап? Тяжёлая трасса, длинная, а они ставят индивидуалку», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 28 ноября 2020
-
16:18
-
15:52
-
15:44
-
15:18
-
15:18
-
14:41
-
13:30
-
13:21
-
13:16
-
12:16
-
11:52
-
11:01
-
10:17
-
10:11
- 27 ноября 2020
-
22:08
-
21:40
-
16:28
-
15:34
-
14:17
-
14:09
-
13:52
-
12:03
-
11:34
-
11:10
-
10:37
-
10:28
-
10:23
-
10:17
-
10:01
-
10:00
-
09:42
-
09:30
-
09:13
-
01:11
-
00:07