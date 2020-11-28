В СБР рассказали о состоянии здоровья заражённого коронавирусом Шашилова

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) рассказала о состоянии здоровья старшего тренера женской национальной команды Михаила Шашилова, который заразился коронавирусом. О положительном тесте специалиста ранее сообщил старший тренер сборной России Валерий Польховский.



«Международный союз биатлонистов уведомил СБР, что тест на коронавирус старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова дал положительный результат и до вынесения дальнейших решений медицинских властей Финляндии он должен немедленно отправиться на карантин. Надлежит находиться на карантине и тренеру женской команды Николаю Загурскому, с которым делил номер в отеле Михаил Шашилов.



Михаил Викторович и Николай Степанович в настоящий момент находятся на самоизоляции, чувствуют себя хорошо, заболевание проходит бессимптомно. Стоит отметить, что предыдущие тесты тренеров на коронавирус, от 3 и 18 ноября, были отрицательными. Также был отрицательным тест Николая Загурского от 20 октября. Результаты предыдущих тестов переданы финской стороне для вынесения решения о сроке самоизоляции российских тренеров", — говорится в сообщении СБР.