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Семён Сучилов — о трёх промахах: чуть-чуть до нуля не хватило!

Семён Сучилов — о трёх промахах: чуть-чуть до нуля не хватило!
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Семён Сучилов прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на 1-м этапе Кубка мира в Контиолахти. Спортсмен занял 50-е место, допустив три промаха.

«В целом не жалуюсь. Настроение боевое, сделал что мог.

По промаху на трёх первых рубежах? Чуть-чуть до нуля не хватило. Может, небольшое напряжение было, из-за этого допустил. С чем связано напряжение? Не знаю. Подумать надо, пока не готов ответить.

Насколько сказалась на результате нервная ситуация с карантином нашей команды? На мне никак не сказалась. Не знаю, какой план был у ребят, а у меня карантин выпал на запланированный день отдыха. Так что сидел в комнате и набирался сил. Никак не зацепило меня происходящее», — приводит слова Сучилова «Матч ТВ».

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