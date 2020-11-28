Александр Логинов: у меня есть антитела после коронавируса, не знаю, где они могли взяться
Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, что в его организме обнаружены антитела к коронавирусу.
«У меня есть антитела после коронавируса, но не знаю, где они могли взяться. Я абсолютно бессимтомно переболел, не знаю даже, когда именно. Случайно о них узнал, когда сдавал тест. Это отдельная тема для разговоров, все сдаём тесты и не знаем, чего ожидать. Пока все тесты отрицательные, надеюсь, так и будет.
Гарантию никто не может дать на 100 процентов. Должно хватить на 5-6 месяцев, чтобы не заболеть.
Проблемы с локтем? Бывает, всплывает проблема с локтем, так было осенью, когда мы уже встали на лыжи. Знаем, как можно избавиться от этой проблемы за счёт процедур. Сейчас ничего не беспокоит», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».
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Лучший из россиян Логинов с трудом попал в десятку лучших. Наша команда показала свою реальную силу или это случайность?
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