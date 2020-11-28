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Александр Логинов: у меня есть антитела после коронавируса, не знаю, где они могли взяться

Александр Логинов: у меня есть антитела после коронавируса, не знаю, где они могли взяться
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, что в его организме обнаружены антитела к коронавирусу.

«У меня есть антитела после коронавируса, но не знаю, где они могли взяться. Я абсолютно бессимтомно переболел, не знаю даже, когда именно. Случайно о них узнал, когда сдавал тест. Это отдельная тема для разговоров, все сдаём тесты и не знаем, чего ожидать. Пока все тесты отрицательные, надеюсь, так и будет.

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Проблемы с локтем? Бывает, всплывает проблема с локтем, так было осенью, когда мы уже встали на лыжи. Знаем, как можно избавиться от этой проблемы за счёт процедур. Сейчас ничего не беспокоит», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

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