Бабиков — об отношениях с Губерниевым: не держу ни на кого зла

Биатлонист сборной России Антон Бабиков, который находится на карантине из-за положительного результата теста на коронавирус, рассказал, как проводит время.

«Попросил прощения у ребят из команды онлайн. Все поддержали меня, сказали, чтобы не грыз себя по этому поводу. Никто толком не понимает, как вообще происходит процесс заражения. Мы не знаем.



На карантине есть возможность тренироваться в комнате – не с циклической нагрузкой, но с винтовкой.

У нас отличный контакт, взаимоотношения внутри команды просто замечательные. Контакт тренеров между собой виден нам, спортсменам. Приятно, что тренеры профессионально обсуждают, как тебе стать лучше. Выливается всё это в качественную работу.

На чём последний раз расстались с Губерниевым, в каких отношениях? Не помню. Не держу ни на кого зла, стараюсь думать о позитивном, добром, стараюсь признавать ошибки. Просто хочу, чтобы все вокруг были добрее и уважали друг друга.

Дам ли ему интервью? Давайте сдам тест и получу отрицательный результат», – сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».