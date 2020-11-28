Редькин поделился мнением о выступлении Логинова на первом этапе Кубка мира в Контиолахти

Олимпийский чемпион 1992 года Евгений Редькин поделился впечатлениями от выступления Александра Логинова в индивидуальной гонке на 20 км на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), а также сообщил, что в случае участия в гонке Антона Бабикова и Евгения Гараничева они могли бы побороться за высокие места. Напомним, Логинов показал лучший из всех россиян результат, финишировав десятым.



«Будь это лидер или любой другой спортсмен, мы понимаем, что очень серьезное внимание надо обращать на стрельбу. Чтобы бороться в гонке за высокие места, надо допускать не более одного штрафа. Даже такому спортсмену, как Логинов, промахи не могут сослужить хорошей службы. Но это первые старты. Думаю, задача наших спортсменов — подготовиться к чемпионатам мира и Европы. Не совсем удачно, конечно, выступили, печально…



Но хочу отметить, что готовились наши биатлонисты в последнее время в хороших условиях. Хороший снег, жёсткий. У нас в Ханты-Мансийске бегали. Вижу, какая трасса в Контиолахти, бывал там неоднократно. Понимаю, бегать по этой «каше» нелегко. Наверное, братья Бё по этой трассе неплохо бегают. Наши — не очень. Но это где-то объяснимо: у нас есть парни рослые, «тяжеловесы». Что Елисеев, что Латыпов, что Сучилов… Насколько понимаю, вся подготовка выстроена под чемпионат мира. Это в определенной степени — подготовительные старты. Не можем мы пока в каждой гонке конкурировать с лидерами мирового биатлона. Но, возможно, где-то будут у нас проблески. Важно ведь и то, что из-за коронавируса у нас выбыли двое ребят.



Будь в составе Бабиков и Гараничев? Ну, Женя и Антон поехали в Контиолахти лидерами. Оба достаточно лёгкие — по такой трассе могли составить хорошую конкуренцию, могли бороться за высокие места. Хорошее подспорье тому же Логинову», — приводит слова Редькина «Матч ТВ».

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