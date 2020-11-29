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Логинов: привез немного продуктов из России. Доширак с собой — нет-нет да и употребляю

Логинов: привез немного продуктов из России. Доширак с собой — нет-нет да и употребляю
Биатлон / Кубок мира 0

Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов рассказал об условиях, в которых проживает на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

«Фотография Куклиной с продуктами питания в условиях изоляции? Смог привезти с собой немножко продуктов из России, так что от голода точно не страдал. Доширак, естественно, всегда беру с собой, нет-нет да и употребляю. Но в тот день обошёлся без него. Чай, печенье, ещё что-то было. Бутерброды нам приносили. Нормально!» — цитирует Логинова Матч ТВ.

В первой гонке нового сезона Кубка мира Логинов показал десятое время. Допустив два промаха, он проиграл победившему норвежцу Стурле Холму Легрейду 2 минуты 19,2 секунды. Уже сегодня Александр примет участие в спринтерской гонке Кубка мира.

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