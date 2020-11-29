Вирер — после победы в индивидуальной гонке: сейчас я не в лучшей своей форме

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась эмоциями после победы в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» не допустила ошибок на четырёх огневых рубежах и на финише удержала преимущество над немкой Денизе Херрман, промахнувшейся один раз.



«Приятно снова оказаться на подиуме. Особенно довольна я своей сегодняшней стрельбой. Что касается самой трассы, то было тяжело. Особенно на четвёртом и последнем круге. Сейчас я не в лучшей своей форме, но надеюсь, что с дальнейшими гонками буду в этом плане прогрессировать.



Что касается стрельбы, то на огневых рубежах я делала то же, что и на тренировках. Чувствую себя достаточно комфортно, поэтому просто сосредоточилась на том, что нужно было сделать. Это и есть ключ к хорошей стрельбе», — цитирует Вирер официальный сайт IBU.

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