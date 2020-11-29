Й. Бё — об отсутствии Фуркада: будто монстр из-под кровати пропал и можно спать спокойно
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал отсутствие в сезоне пятикратного олимпийского чемпиона из Франции Мартена Фуркада, который на протяжении последних лет являлся его главным соперником в борьбе за «Большой хрустальный глобус».
«Как будто монстр, который всё время был под твоей кроватью, исчез, и теперь ночью можно спать спокойно», — цитирует Бё журналист Валерий Патоцкий на своей странице в «Твиттере».
Вчера, 28 ноября, прошла первая гонка сезона в мужском биатлоне — на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) спортсмены вышли на старт индивидуальной гонки. Сенсационную победу одержал соотечественник Бё — Стурла Холм Легрейд. Йоханнес стал вторым, отстав от победителя на 19,6 секунды.
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