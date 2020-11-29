Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Й. Бё — об отсутствии Фуркада: будто монстр из-под кровати пропал и можно спать спокойно

Й. Бё — об отсутствии Фуркада: будто монстр из-под кровати пропал и можно спать спокойно
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал отсутствие в сезоне пятикратного олимпийского чемпиона из Франции Мартена Фуркада, который на протяжении последних лет являлся его главным соперником в борьбе за «Большой хрустальный глобус».

«Как будто монстр, который всё время был под твоей кроватью, исчез, и теперь ночью можно спать спокойно», — цитирует Бё журналист Валерий Патоцкий на своей странице в «Твиттере».

Вчера, 28 ноября, прошла первая гонка сезона в мужском биатлоне — на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) спортсмены вышли на старт индивидуальной гонки. Сенсационную победу одержал соотечественник Бё — Стурла Холм Легрейд. Йоханнес стал вторым, отстав от победителя на 19,6 секунды.

Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020