Й. Бё — об отсутствии Фуркада: будто монстр из-под кровати пропал и можно спать спокойно

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал отсутствие в сезоне пятикратного олимпийского чемпиона из Франции Мартена Фуркада, который на протяжении последних лет являлся его главным соперником в борьбе за «Большой хрустальный глобус».



«Как будто монстр, который всё время был под твоей кроватью, исчез, и теперь ночью можно спать спокойно», — цитирует Бё журналист Валерий Патоцкий на своей странице в «Твиттере».



Вчера, 28 ноября, прошла первая гонка сезона в мужском биатлоне — на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) спортсмены вышли на старт индивидуальной гонки. Сенсационную победу одержал соотечественник Бё — Стурла Холм Легрейд. Йоханнес стал вторым, отстав от победителя на 19,6 секунды.