Елисеев стартует 1-м, Логинов — 10-м в спринте на этапе КМ в Контиолахти
Международный союз биатлонистов опубликовал стартовые листы мужской спринтерской гонки на 10 км с двумя огневыми рубежами на первом этапе Кубка мира в Контиолахли (Финляндия). В составе сборной России выступят пять спортсменов — Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Пётр Пащенко и Семён Сучилов.
Первым из российских биатлонистов под 1-м номером со старта уйдёт Елисеев. Латыпов получил 5-й нагрудный номер, Логинов – 10-й. Пащенко начнёт гонку 78-м, Сучилов — 100-м.
Начало мужской спринтерской гонки — в 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию гонки.
Кроме спринта этап Кубка мира в Контиолахти включает в себя индивидуальные гонки, которые прошли вчера, 28 ноября.
Расписание Кубка мира сезона-2020/2021.
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