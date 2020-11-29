Гараничев, контактировавший с заражённым Бабиковым, покинул Финляндию

Российский биатлонист Евгений Гараничев покинул расположение национальной сборной в Контиолахти (Финляндия) и отправился в Россиию. Об этом сообщил главный сборной России Валерий Польховский.



«Гараничев на данный момент находится в России, уехал в Санкт-Петербург и оттуда отправится в Тюмень. Никого вместо него вызывать не будем, ждём решения властей Финляндии. Бабиков, может быть, подключится на следующем этапе. Состояние у Антона нормальное, ему можно с 22 часов вечера до 6 утра выходить из номера», — цитирует Польховского «Матч ТВ».



Напомним, за несколько дней до старта Кубка мира результат тест на коронавирус Антона Бабикова дал положительный результат. Вместе с ним, невзирая на отрицательный тест, на карантин отправился Евгений Гараничев, проживавший с ним в одном гостиничном номере.