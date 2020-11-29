Шашилов — после заражения COVID: здоровье в порядке, до 4 декабря сижу в номере

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов рассказал о состоянии здоровья после заражения коронавирусом.



«Расстроился из-за болезни или из-за того, что выпал из работы? Работа прежде всего, девчонкам нужно сказать напутственное слово. Куклина вот упала в индивидуальной гонке, я там с палками должен был быть, подсказать. Симптомов нет, все в рабочем режиме, расстроился, что так получилось. Здоровье в порядке, витамины пью, всё как всегда, до 4 декабря сижу в номере», — цитирует Шашилова «Матч ТВ».



О заражении Шашилова стало известно вчера, 28 ноября. По рекомендации местных органов здравоохранения специалист был изолирован в гостиничном номере. Вместе с ним на карантин отправился Николай Загурский, который проживал с ним в одном номере.

Тренер женской сборной России Шашилов заразился коронавирусом