Шашилов — после заражения COVID: здоровье в порядке, до 4 декабря сижу в номере

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов рассказал о состоянии здоровья после заражения коронавирусом.
«Расстроился из-за болезни или из-за того, что выпал из работы? Работа прежде всего, девчонкам нужно сказать напутственное слово. Куклина вот упала в индивидуальной гонке, я там с палками должен был быть, подсказать. Симптомов нет, все в рабочем режиме, расстроился, что так получилось. Здоровье в порядке, витамины пью, всё как всегда, до 4 декабря сижу в номере», — цитирует Шашилова «Матч ТВ».
О заражении Шашилова стало известно вчера, 28 ноября. По рекомендации местных органов здравоохранения специалист был изолирован в гостиничном номере. Вместе с ним на карантин отправился Николай Загурский, который проживал с ним в одном номере.
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- 28 ноября 2020
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