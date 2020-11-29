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Логинов: надеюсь, через неделю меня ещё разгонит и будет полегче

Логинов: надеюсь, через неделю меня ещё разгонит и будет полегче
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал итоги спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Допустив один промах, он финишировал 12-м.

«Надеюсь, через неделю будет полегче, связка тяжёлая, индивидуалка и спринт, 30 км за два дня. Думаю, что ещё разгонит меня. Отдохнуть нужно, восстановиться — и дальше в бой.

56 секунд отставания от Бё? У меня была вторая развивающая работа, не хватает немного скорости, не успел набрать. Не из-за того, что так хотел, а из-за подготовки не получилось провести контрольные старты», — цитирует Логинова «Матч ТВ».

Победителем спринта стал действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» из Норвегии Йоханнес Бё. Второе время показал швед Себастиан Самуэльссон, третье — его соотечественник Мартин Понсилуома.

Й. Бё выиграл спринт на этапе КМ в Контиолахти, Логинов финишировал с 12-м временем
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