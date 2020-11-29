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Елисеев: если вчера не понимал, что творю на трассе, то теперь получилось лучше

Елисеев: если вчера не понимал, что творю на трассе, то теперь получилось лучше
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал итоги спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Допустив один промах, он финишировал с 14-м временем.

«Состояние трассы? Да, она получше, но как я накануне говорил, что не понимал, что творю на трассе, а теперь понимал, получилось получше.

53 секунды отставания от Йоханнеса Бё? Пока он сильнее, но тенденция положительная со мной, надеюсь, она продолжится», — передаёт слова Елисеева «Матч ТВ».

Победителем спринтерской гонки стал действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» из Норвегии Йоханнес Бё. Второе время показал швед Себастиан Самуэльссон, третье — его соотечественник Мартин Понсилуома.

Й. Бё выиграл спринт на этапе КМ в Контиолахти, Логинов финишировал с 12-м временем
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