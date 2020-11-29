Мужская сборная России завершила первый этап КМ на 5-м месте в Кубке наций
После спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) мужская сборная России занимает 5-е место в Кубке наций. Лидирует команда Норвегии, чьи представители выиграли обе гонки в Контиолахти.
Биатлон. Кубок мира. Кубок наций
Мужчины. После первого этапа (2 гонки из 19).
1. Норвегия – 874
2. Франция – 805
3. Германия – 775
4. Швеция – 752
5. Россия – 727
6. Чехия – 703
7. Австрия – 667
8. Беларусь – 650
9. США – 606
10. Словения – 602.
В зачёт Кубка наций идут спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты.
Лидером общего зачёта Кубка мира является норвежец Йоханнес Бё. Лучший среди россиян — Александр Логинов (10-е место).
Со статистикой и расписанием Кубка мира можно ознакомиться на «Чемпионате».
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