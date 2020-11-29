Мужская сборная России завершила первый этап КМ на 5-м месте в Кубке наций

После спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) мужская сборная России занимает 5-е место в Кубке наций. Лидирует команда Норвегии, чьи представители выиграли обе гонки в Контиолахти.



Биатлон. Кубок мира. Кубок наций

Мужчины. После первого этапа (2 гонки из 19).



1. Норвегия – 874

2. Франция – 805

3. Германия – 775

4. Швеция – 752

5. Россия – 727

6. Чехия – 703

7. Австрия – 667

8. Беларусь – 650

9. США – 606

10. Словения – 602.



В зачёт Кубка наций идут спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты.

Лидером общего зачёта Кубка мира является норвежец Йоханнес Бё. Лучший среди россиян — Александр Логинов (10-е место).

Со статистикой и расписанием Кубка мира можно ознакомиться на «Чемпионате».