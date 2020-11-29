Х. Эберг выиграла спринт в Контиолахти. 17-е место Мироновой — лучшее у России

На первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) завершилась женская спринтерская гонка. Победу одержала представительница Швеции Ханна Эберг. Второе место заняла норвежка Марте Рёйселанд, третьей финишировала её соотечественница Каролин Кноттен.



Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова. Она допустила один промах на двух огневых рубежах и финишировала с 17-м временем.



Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Контиолахти, Финляндия.

Женщины. Спринт.



1. Ханна Эберг (Швеция) — 21.01,4 (0)

2. Марте Рёйселанд (Норвегия) — +23,9 (0)

3. Каролин Кноттен (Норвегия) — +37,8 (0)…

17. Светлана Миронова (Россия) — +1.22,8 (1)…

20. Доротея Вирер (Италия) — +1.26,7 (1)…

25. Ульяна Кайшева (Россия) — +1.31,9 (1)…

27. Ирина Казакевич (Россия) — +1.36,2 (1)…

34. Евгения Павлова (Россия) — +1.47,7 (2)…

41. Тириль Экхофф (Норвегия) — +1.52,7 (3)…

44. Лариса Куклина (Россия) — +2.00,2 (2)…

70. Тамара Воронина (Россия) — +2.50,0 (3).