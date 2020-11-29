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Российские биатлонистки — шестые в Кубке наций после первого этапа Кубка мира

Российские биатлонистки — шестые в Кубке наций после первого этапа Кубка мира
Биатлон / Кубок мира 0

Женская сборная России по биатлону завершила первый этап Кубка мира в Контиолахти на шестом месте в Кубке наций. От лидирующих шведок российскую национальную команду отделяет 175 очков.

Напомним, что в Контиолахти прошли две гонки — индивидуальная и спринт. В первой лучшей из россиянок была Ульяна Кайшева, показавшая 15-й результат. В спринте – Светлана Миронова, ставшая 17-й.

Напомним, что в зачёт Кубка наций входят спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты. Итоговое место в Кубке наций определяет количество спортсменок, которые будут выходить на старт в гонке Кубка мира в следующем сезоне.

Биатлон. Кубок наций. Женщины
После двух гонок

1. Швеция – 874.
2. Франция – 785.
3. Норвегия – 780.
4. Германия – 765.
5. Беларусь – 737.
6. Россия – 699.
7. Австрия – 697.

Статистика Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021.

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