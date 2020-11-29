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Эберг возглавила общий зачёт Кубка мира после первого этапа, Кайшева — 15-я

Эберг возглавила общий зачёт Кубка мира после первого этапа, Кайшева — 15-я
Биатлон / Кубок мира 0

Шведская биатлонистка Ханна Эберг возглавила общий зачёт Кубка мира после первого этапа, завершившегося в Контиолахти (Финляндия). Эберг стала седьмой в индивидуальной гонке и выиграла спринт. Второе место занимает её соотечественница Юханна Скоттхейм (3-е и 4-е места соответственно). Победительница индивидуальной гонки итальянка Доротея Вирер в спринте финишировала 22-й и занимает третье место в общем зачёте Кубка мира.

Отметим, что четвёртое место занимает белоруска Динара Алимбекова (8-е и 6-е места). Она же лидирует в молодёжном зачёте.

Лучшая из россиянок Ульяна Кайшева – 15-я (15-е и 26-е места).

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт
Женщины. После первого этапа

1. Ханна Эберг (Швеция) – 96.
2. Юханна Скоттхейм (Швеция) – 91.
3. Доротея Вирер (Италия) – 79.
4. Динара Алимбекова (Беларусь) – 72.
5. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 71.
6. Мона Брорссон (Швеция) – 70…
15. Ульяна Кайшева (Россия) – 41…
33. Светлана Миронова (Россия) – 23.

Статистика Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021.

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