Лариса Куклина рассказала о травмах после падения в индивидуальной гонке

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о состоянии своего здоровья после падения, случившегося накануне, 28 ноября, в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Контиолахти. Тогда Куклина с двумя промахами финишировала на 48-м месте, отстав от победившей Доротеи Вирер на 4 минуты 44,8 секунды.
«Есть ушибы, сильно болит локоть. Пальцы травмировала и рёбра, спину. До сих пор ощущаю сильные головные боли. Надеюсь, что к следующему этапу всё будет нормально. Вчера с тренерами думали, смогу ли я вообще стрелять и стоит ли выходить на старт. Но я сама приняла решение стартовать. Мне это нужно. Не думаю, что было сотрясение. Раз ничего серьёзного нет, то я решила стартовать. Никакого обследования не было. Это лишь мои субъективные ощущения", — приводит слова Куклиной Матч ТВ.
В спринте Куклина, зайдя на два штрафных круга, финишировала 44-й, уступив 2 минуты лидеру.
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