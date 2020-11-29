Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Сёстры Эберг были самыми быстрыми лыжницами в спринте, лучшая из россиянок — Павлова, Кубок мира по биатлону

Сёстры Эберг были самыми быстрыми лыжницами в спринте, лучшая из россиянок — Павлова
Биатлон / Кубок мира 0

Шведская биатлонистка Ханна Эберг показала лучший ход в спринте на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Она же с безупречной стрельбой выиграла гонку.

Всего на 0,3 секунды медленнее была на лыжне младшая из сестёр Эберг – Эльвира. Тройку самых быстрых лыжниц замкнула Ингрид Тандреволд из Норвегии.

Из россиянок лучший ход показала Евгения Павлова, проигравшая старшей Эберг 45,6 секунды. При этом Павлова дважды промахнулась и её общий проигрыш составил уже 1.47,7, что соответствует 34-му месту. Светлана Миронова, ставшая лучшей из россиянок в гонке (17-й), уступила лидеру на лыжне 49,9 секунды — это третий показатель в национальной команде.

Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Контиолахти, Финляндия)
Женщины. Спринт. 7,5 км. Лыжный ход

1. Ханна Эберг (Швеция) — 19.08,4
2. Эльвира Эберг (Швеция) — +0,3
3. Ингрид Тандреволд (Норвегия) — +11,3…
22. Евгения Павлова (Россия) — +45,6…
26. Ирина Казакевич (Россия)— +48,2…
28. Светлана Миронова (Россия)— +49,9…
40. Лариса Куклина (Россия)— +1.05,2
41. Ульяна Кайшева (Россия)— +1.05,9…
64. Тамара Воронина (Россия) — +1.24,5.

Бесцельно и бесславно. Почему не надо ждать чудес от женской сборной России по биатлону
Ульяна Кайшева призналась, что не ставит перед собой целей на гонку и на сезон. А зачем тогда вообще выступать на Кубке мира?
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020