Матвей Елисеев — о скорости на лыжне: в стабильную погоду мы красавцы

Российский биатлонист Матвей Елисеев, ставший самым быстрым из россиян на лыжне в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в Контиолахти, согласился с мнением бывшего президента СБР Владимира Драчёва, назвавшего главной проблемой российского биатлона техобеспечение.
«Даже если у нас появится шлифт-машина, допустим, пройдёт не меньше двух-трёх лет, прежде чем кто-то научится на ней работать. Либо надо звать готового спеца со стороны, но непонятно, где его брать. Наш сервис выжимает из того, что у него есть, максимум, работает круто. Другой вопрос, всё ли у нас есть? В стабильную погоду мы — красавцы, догонял вчера Йоханнеса Бё, а сегодня Йоханнеса Дале на спусках. Но шлифт-машина с грамотным работником при ней расширила бы горизонты. А этого нет. Материально и технически, возможно, отстаём. При этом сужу, поймите правильно, не по личному опыту. Ситуацию знаю с чужих слов, сам сравнить то, как у нас и не у нас, по понятным причинам не могу. Но, скорее всего, картина такая, как уже сказал», — приводит слова Елисеева Матч ТВ.
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