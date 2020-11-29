Ульяна Кайшева: в этом сезоне не ставила никаких целей, чтобы не разочаровываться
Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала своё выступление в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), где она заняла 26-е место.
«В этом сезоне не ставила никаких целей, чтобы не разочаровываться или наоборот. Возраст уже, чтобы не волноваться. Я была на Кубке мира прошлой весной, так что я закончила на Кубке мира и начала на Кубке мира. Поругать себя могу за один промах на «лёжке» и похвалить за «стойку». Ход стабильный был по кругам, мне показалось. Нормально пробежала», — сказала Кайшева в эфире Матч ТВ.
Кайшева, накануне ставшая 15-й в индивидуальной гонке, занимает аналогичную позицию в общем зачёте Кубка мира после двух стартов. Это лучший результат среди российских биатлонисток.
Эберг возглавила общий зачёт Кубка мира после первого этапа, Кайшева — 15-я
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