Светлана Миронова: это абсолютно не моя скорость

Российская биатлонистка Светлана Миронова оценила выступление в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). В своей первой гонке сезона-2020/2021 она заняла лишь 18-е место.
«Честно говоря, я сегодня не понимала вообще, в каком нахожусь состоянии. Это моя первая гонка в сезоне, я не бегала контрольные старты и очень мало делала работы, поэтому было непонятно, в каком я состоянии. В целом неплохо, но, конечно, есть над чем работать, есть куда набирать скорость. Это абсолютно не моя скорость сегодня в связи с моим сегодняшним состоянием и тем, что это первая гонка. Нужно определённую работу делать, чтобы прийти в нужные кондиции. Я надеюсь, что очень скоро вернусь к себе и буду в своих кондициях. Надеюсь, что посмотрим на меня сильную», — сказала Миронова в эфире Матч ТВ.
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