Лариса Куклина — о первом этапе Кубка мира: кондиции обязательно наберу, всё будет хорошо

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала свои результаты на первом этапе Кубка мира в Контиолахти. Напомним, в индивидуальной гонке Куклина с двумя промахами финишировала на 48-м месте, отстав от победившей Доротеи Вирер на 4 минуты 44,8 секунды. В спринте Куклина, зайдя на два штрафных круга, финишировала 44-й, уступив лидеру две минуты.
«Первые старты мне всегда даются тяжело, потом с каждой гонкой набираю форму. Сейчас аналогичная ситуация, не переживаю за результат. Кондиции обязательно наберу, всё будет хорошо. Не должна проделанная работа оказаться напрасной.
Продолжаю ли поддерживать контакт с личным тренером? Конечно. Правда, базовая работа закончилась в подготовительный период, во время стартов у всех личный подход. Цель — набрать форму через гонки», — приводит слова Куклиной Матч ТВ.
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