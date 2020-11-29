Лариса Куклина — о первом этапе Кубка мира: кондиции обязательно наберу, всё будет хорошо

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала свои результаты на первом этапе Кубка мира в Контиолахти. Напомним, в индивидуальной гонке Куклина с двумя промахами финишировала на 48-м месте, отстав от победившей Доротеи Вирер на 4 минуты 44,8 секунды. В спринте Куклина, зайдя на два штрафных круга, финишировала 44-й, уступив лидеру две минуты.



«Первые старты мне всегда даются тяжело, потом с каждой гонкой набираю форму. Сейчас аналогичная ситуация, не переживаю за результат. Кондиции обязательно наберу, всё будет хорошо. Не должна проделанная работа оказаться напрасной.



Продолжаю ли поддерживать контакт с личным тренером? Конечно. Правда, базовая работа закончилась в подготовительный период, во время стартов у всех личный подход. Цель — набрать форму через гонки», — приводит слова Куклиной Матч ТВ.

Лариса Куклина рассказала о травмах после падения в индивидуальной гонке