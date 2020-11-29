Ирина Казакевич рассказала, что произошло на первой стрельбе

Российская биатлонистка Ирина Казакевич оценила своё выступление в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия). Она заняла 28-е место.
«Настрой был такой же, как на индивидуальную гонку, но на этот раз не было такого волнения. Это немного другая гонка, более скоростная. Всё настолько динамично, что ничего не успеваешь понять — один рубеж, второй… Скорости намного выше, чем в индивидуальной гонке.
Что случилось на «лёжке»? Я при перезарядке поторопилась и выкинула патрон, и пришлось добивать запасным патроном. На этом потеряла достаточно много времени.
Сегодня начала более-менее спокойно. Ощущение, что силы есть, но где-то не хватает поддержания скорости, потому нужно работать, последний круг ещё добавлять и добавлять», — сказала Казакевич в эфире Матч ТВ.
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