Дмитрий Васильев оценил выступление сборной России на первом этапе Кубка мира по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал результаты российских спортсменов на первом этапе Кубка мира, который состоялся в финском Контиолахти в минувшие выходные. Напомним, у мужчин лучшим результатом стало 10-е место Александра Логинова в индивидуальной гонке, у женщин — 15-е место Ульяны Кайшевой в индивидуальной гонке.
«Даже если бы наши выиграли, можно было бы найти недостатки. Не хочу выступать в роли злодея и вечно ворчащего человека. Тем более что про наших мужчин можно сказать хорошее.
Возможно, это странно звучит, но они действительно выступили неплохо. Каждому бы по кружку меньше — и Логинов мог бы за медаль бороться, а Латыпов с Елисеевым — за попадание в десятку. Первый этап всегда психологически сложный, некоторые на нагрузках, форма у всех разная. Рослым спортсменам было сложно из-за каши на трассе. Не надо торопиться и делать выводы, сейчас нервозность пройдёт, и, надеюсь, всё наладится.
Девушки расстраивают сильнее. Надо дать им немного времени, и к концу декабря будет видна общая ситуация. Те тренеры, которые пришли в команду, вряд ли придумают что-то кардинально новое. Они не заставят бегать наших биатлонистов боком или задом наперёд. Это была бы новация, да. А так все делают примерно одно и то же. Вопрос в объёме и качестве предсезонной работы.
Кто бы что ни говорил, главный старт в году — чемпионат мира. Всё остальное — подготовка. И у меня нет информации, что подход новых тренеров кардинально отличается от предыдущих», — цитируют Васильева «Известия».
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