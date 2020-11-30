Йоханнес Бё — о победе в спринте: ко мне пришла суперсила

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в Контиолахти. Спортсмен опередил ближайшего преследователя Себастиана Самуэльссона на 44,1 секунды, ни разу не промахнувшись.
«Гонка прошла почти идеально. Улучшить можно было разве что скорость стрельбы, но я закрыл все мишени, поэтому не жалуюсь.
Три недели назад на контрольных тренировках я был очень недоволен своей формой. Всё лето мы усердно работали и увидели накануне сезона, насколько я далёк от своего максимума — это было разочаровывающе. Оставалось только положиться на тренера и довериться его плану. В результате за пару недель до первых стартов я начал набирать форму и сейчас чувствую себя отлично. Так происходит каждый год, но я всё равно волнуюсь.
Я совсем не расстроился тому, что проиграл Стурле (Стурле Холму Легрейду. — Прим. ред.). Был даже рад за него. Думаю, с нынешним количеством побед ко мне пришла некая суперсила — теперь я меньше зацикливаюсь на своих ошибках в гонках. Вместо этого думаю о предстоящих стартах. Конечно, на тренировках я всегда стреляю чисто и бегу быстрее всех, но в действительности всё это не так просто", — приводит слова Бё Biathlon.com.ua.
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