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«Мышцы отказывались работать». Пащенко — о 62-м месте в спринте

«Мышцы отказывались работать». Пащенко — о 62-м месте в спринте
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Пётр Пащенко прокомментировал выступление в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в Контиолахти. Спортсмен допустил два промаха и стал 62-м.

«Это одна из самых ужасных гонок, которые у меня когда-либо были. Объяснение только одно: дают о себе знать последствия болезни. Временами просто останавливался на трассе, ничего не мог с собой сделать.

Функциональное состояние не было очень плохим, а вот мышцы отказывались работать. Затрудняюсь что-то анализировать сейчас, надо разговаривать с доктором и тренерами, но ощущения были такими, словно не могу доехать большую часть дистанции. На первых километрах скорость была приемлемой, а потом раз — и я уже не могу её поддерживать», — цитирует Пащенко Матч ТВ.

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