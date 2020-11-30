Губерниев: я слегка прибалдел от интервью с Кайшевой

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова российской биатлонистки Ульяны Кайшевой. Ранее Кайшева заявила, что в этом сезоне не ставит никаких целей, чтобы не разочаровываться.
«Я слегка прибалдел, когда услышал интервью с Ульяной Кайшевой, которая, как оказалось, никаких целей себе не ставит. Я в биатлоне уже более 20 лет, много поколений сменилось за это время. Мне кажется, что в последнее время я часто слышу от наших спортсменов, что «мне бы на Кубке IBU побегать, на Универсиаде набраться опыта». А потом получается как в том фильме – «Ух ты, а ей уж 80». И уже время прошло, и уже тебя в сборную не зовут. И уже другие появились.
Мне очень горько это слушать. Зачем заниматься спортом, если ты не хочешь стать лучшим? Ты же тогда просто занимаешь чьё-то место. Можно было и другую профессию выбрать», — написал Губерниев в своей колонке на «Чемпионате».
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