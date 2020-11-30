Дмитрий Губерниев: мы что, сборная терпил? Хватит мямлить!

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев призвал не жалеть спортсменов вне зависимости от результатов, которые они показывают.

«Я сказал, что жалею спортсменов. Но вообще, если смотреть на это более цинично, почему, собственно, мы должны их жалеть? У нас что, сборная терпил, что ли, чтобы их все жалели? Это наш флаг, это национальная команда, это наше лицо! Там должны быть железобетонные люди, там должны быть мужики с яйцами, там должны быть крепкие духом спортсмены, там должны быть мощные женщины. Это не вторая команда, не третья, не пятая. Это национальная команда России.

Хватит мямлить, хочу я сказать сборной России по биатлону! Девчонки, мы же вас так любим. Это правда, что психология наших спортсменов закладывается ещё в детстве. Они в значительной степени являются заложниками ситуации. У норвежских детей спорт подаётся как игра, а у нас зачастую как суровое соревнование», — написал Губерниев в своей колонке на «Чемпионате».

Календарь Кубка мира по биатлону 2020-2021.