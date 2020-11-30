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Мартин Понсилуома прокомментировал третий результат в спринте на первом этапе КМ

Мартин Понсилуома прокомментировал третий результат в спринте на первом этапе КМ
Биатлон / Кубок мира 0

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома поделился мнением о третьей позиции в спринте на первом этапе Кубка мира в Контиолахти. Промахнувшись однажды на первом огневом рубеже, он проиграл норвежцу Йоханнесу Бё 47,9 секунды.

«Сегодняшний результат невероятен! В индивидуальной гонке я показал хорошую скорость по трассе и ужасную стрельбу, поэтому сегодня хотел реабилитироваться. Спринт я начал с промаха первым же выстрелом и, конечно, заволновался. Рад, что удалось справиться с нервами и закрыть остальные мишени.

В индивидуальной гонке я стал 51-м. Пять промахов на „лёжке“ — результат не из лучших, так что я постарался выбросить из головы этот старт. Обычно я хорошо работаю на огневых, и важно было не раскисать», — цитирует Понсилуому Biathlon.com.ua.

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