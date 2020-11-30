Мартин Понсилуома прокомментировал третий результат в спринте на первом этапе КМ

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома поделился мнением о третьей позиции в спринте на первом этапе Кубка мира в Контиолахти. Промахнувшись однажды на первом огневом рубеже, он проиграл норвежцу Йоханнесу Бё 47,9 секунды.
«Сегодняшний результат невероятен! В индивидуальной гонке я показал хорошую скорость по трассе и ужасную стрельбу, поэтому сегодня хотел реабилитироваться. Спринт я начал с промаха первым же выстрелом и, конечно, заволновался. Рад, что удалось справиться с нервами и закрыть остальные мишени.
В индивидуальной гонке я стал 51-м. Пять промахов на „лёжке“ — результат не из лучших, так что я постарался выбросить из головы этот старт. Обычно я хорошо работаю на огневых, и важно было не раскисать», — цитирует Понсилуому Biathlon.com.ua.
- 30 ноября 2020
-
14:17
-
14:17
-
12:36
-
12:15
-
11:41
-
11:30
-
11:08
-
10:54
-
10:41
-
09:17
- 29 ноября 2020
-
23:08
-
22:04
-
21:04
-
21:01
-
20:46
-
19:51
-
19:06
-
18:32
-
18:14
-
17:56
-
17:36
-
17:00
-
16:53
-
16:17
-
15:56
-
15:48
-
15:04
-
14:46
-
14:15
-
13:54
-
13:35
-
13:30
-
13:20
-
12:27
-
11:38