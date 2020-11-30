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Евгений Гараничев вернётся в сборную России на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Евгений Гараничев вернётся в сборную России на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Евгений Гараничев вернётся в национальную команду на третьем этапе очередного сезона Кубка мира, который пройдёт в Хохфильцене с 11 по 13 декабря. Об этом рассказал главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский.

Гараничев пропускает первые два этапа в Контиолахти, поскольку контактировал с Антоном Бабиковым, заразившимся коронавирусом.

«Здесь смысла сидеть ему не было, лучше сейчас иметь возможность тренироваться. Место в команде у него сохраняется, он будет готовиться к этапам Кубка мира в Австрии», — приводит слова Польховского ТАСС.

Напомним, Гараничеву разрешили покинуть Финляндию, спортсмен будет готовиться к этапам в Хохфильцене в Тюмени.

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