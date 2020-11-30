Ольга Зайцева осталась в правлении Федерации биатлона Москвы, несмотря на вердикт CAS

Состоялись выборы руководства Федерации биатлона Москвы. Новым главой организации был избран вице-президент Союза биатлонистов России (СБР), технический делегат Международного союза биатлонистов (IBU) Иван Мелихов. Бывший руководитель организации, экс-чемпион мира Сергей Рожков, не выставлял свою кандидатуру, решив сосредоточиться на работе в Общественной палате Московской области.
В составе президиума федерации сохранила место двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева, которая не была оправдана Спортивным арбитражным судом (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Адвокаты Зайцевой пообещали обжаловать это решение в Федеральном суде Швейцарии.
«Ольга уже была в составе президиума федерации, в нём она и осталась. Её дело ещё не закрыто, будет подан иск в Федеральный суд Швейцарии, поэтому она имеет право занимать эту должность. С юристами мы проконсультировались», — приводит слова Мелихова ТАСС.
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