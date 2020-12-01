Евгений Гараничев может выступить на ближайшем этапе Кубка России
Российский биатлонист Евгений Гараничев может выступить в спринте на этапе Кубка России в Увате, гонка состоится 5 декабря. Об этом рассказал тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.
Напомним, Гараничев пропускает первые два этапа Кубка мира в Контиолахти, поскольку контактировал с Антоном Бабиковым, заразившимся коронавирусом.
«Женя, возможно, выступит в Увате в спринтерской гонке. Пока проблема в том, что из Финляндии он приехал без лыж и оружия.
Лыжи, конечно, мы ему найдём, пусть и не такие хорошие, как его личные, но вот с оружием проблема большая. У него есть резервная винтовка, но за четыре года он ей ни разу не пользовался», — цитирует Кугаевского ТАСС.
- 1 декабря 2020
-
10:48
-
10:34
-
10:19
-
09:41
- 30 ноября 2020
-
22:39
-
19:38
-
17:27
-
15:57
-
14:17
-
14:17
-
12:36
-
12:15
-
11:41
-
11:30
-
11:08
-
10:54
-
10:41
-
09:17
- 29 ноября 2020
-
23:08
-
22:04
-
21:04
-
21:01
-
20:46
-
19:51
-
19:06
-
18:32
-
18:14
-
17:56
-
17:36
-
17:00
-
16:53
-
16:17
-
15:56
-
15:48
-
15:04
Партнерский контент