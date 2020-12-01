Евгений Гараничев может выступить на ближайшем этапе Кубка России

Российский биатлонист Евгений Гараничев может выступить в спринте на этапе Кубка России в Увате, гонка состоится 5 декабря. Об этом рассказал тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

Напомним, Гараничев пропускает первые два этапа Кубка мира в Контиолахти, поскольку контактировал с Антоном Бабиковым, заразившимся коронавирусом.

«Женя, возможно, выступит в Увате в спринтерской гонке. Пока проблема в том, что из Финляндии он приехал без лыж и оружия.

Лыжи, конечно, мы ему найдём, пусть и не такие хорошие, как его личные, но вот с оружием проблема большая. У него есть резервная винтовка, но за четыре года он ей ни разу не пользовался», — цитирует Кугаевского ТАСС.

Кубок мира по биатлону 2020-2021.