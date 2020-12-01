Сборная Франции назвала состав на второй этап Кубка мира по биатлону

Сборная Франции по биатлону объявила состав на второй этап Кубка мира, который пройдёт в Контиолахти с 3 по 6 декабря. В составе произошло одно изменение: выбыл Мартен Перрия Буттони.

Мужчины

Фабьен Клод

Симон Детьё

Кентен Фийон Майе

Антонен Гигонна

Эмильен Жаклен

Женщины

Анаис Бескон

Жюстин Бреза

Анаис Шевалье

Хло Шевалье

Каролин Коломбо

Жюлия Симон

Календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону (оставшиеся этапы)

2. Контиолахти (Финляндия) — 3-6 декабря

3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря

4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря

5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января

6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января

7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января

8. Нове-Место (Чехия) — 4-7 марта

9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта

10. Хольменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.

Кубок мира по биатлону 2020-2021.