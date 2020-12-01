Алексей Волков: думал, что работать с женщинами проще. Оказалось — наоборот

Семикратный чемпион Европы и тренер по стрельбе женской сборной России по биатлону Алексей Волков рассказал о специфике работы с женской командой, а также об отличиях от мужчин в тренировочном процессе.

«Честно, всегда думал, что с женщинами работать легче. Как выяснилось, всё наоборот. Много разных аспектов, которые влияют на это. Если работает мужчина и чего-то не понимает на тренировке, он подойдёт и спросит, зачем мы это делаем. У девушек редко возникает такой вопрос, они идут и делают. Именно поэтому я и думал, что с ними легче работать.

Насчёт более медленной стрельбы – это справедливо, если брать команду в целом. Но на практике есть много девушек, которые не уступят парням в стрельбе. Я же ещё в прошлом году был спортсменом, прекрасно знаю, от какого объёма девчонки могут устать. Реально если кто-то не вытягивает, можно прийти, поговорить, выстроить немного другой план работы", — цитирует Волкова пресс-служба Союза биатлонистов России.

Кубок мира по биатлону 2020-2021.