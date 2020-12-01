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Шопин исключён из основного состава сборной России по биатлону

Шопин исключён из основного состава сборной России по биатлону
Биатлон 0

Представитель Ульяновской области Юрий Шопин исключён из основного состава сборной России. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Министерства спорта России.

Спортсмен не участвовал в первом этапе Кубка России, который прошёл в Ханты-Мансийске.

27-летний Шопин — двукратный золотой медалист Универсиады в Осрблье 2015 года. Дебют биатлониста на Кубке мира состоялся 1 декабря 2016 года. 5 января 2017 года показал лучший результат в карьере на Кубке мира, заработав впервые свои кубковые баллы.

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