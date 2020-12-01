Шопин исключён из основного состава сборной России по биатлону

Представитель Ульяновской области Юрий Шопин исключён из основного состава сборной России. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Министерства спорта России.



Спортсмен не участвовал в первом этапе Кубка России, который прошёл в Ханты-Мансийске.



27-летний Шопин — двукратный золотой медалист Универсиады в Осрблье 2015 года. Дебют биатлониста на Кубке мира состоялся 1 декабря 2016 года. 5 января 2017 года показал лучший результат в карьере на Кубке мира, заработав впервые свои кубковые баллы.