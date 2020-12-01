Кугаевский: Гараничев 7 месяцев уродовал себя на тренировках. Не видел ранее таких объёмов

Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области по биатлону и личный наставник Евгения Гараничева, рассказал о подготовке и итоговой готовности подопечного к сезону.
«Мы начали очень рано работать, так как у нас была такая возможность и в пандемию. Индивидуально мы приступили к подготовке 5 апреля, поэтому произошло смещение набора формы.
Пик формы у него приходился всегда на февраль-март, а в декабре-январе он только разбегался. Яркие выступления у него обычно начинаются с этапов в Рупольдинге и Антхольце. До Нового года за всю карьеру у него было только одно призовое место.
На летнем чемпионате России и в Алдане Женя выглядел ещё тяжеловато, но с каждой гонкой раскрывался и бежал всё быстрее. В Алдане он ощутил сдвиги, а в Ханты-Мансийске почувствовал своё тело и лыжи.
Я так боялся, глядя на то, как он семь месяцев уродовал себя на тренировках. Начинал работать с полседьмого каждый день, проводил много четырёх-пятичасовых тренировок. Я раньше не видел, чтобы кто-то из биатлонистов делал такие объёмы. Это было предложение Юрия Каминского, который работал в лыжных гонках с большими объёмами.
Эти объёмы удивили всех в мужской сборной, но Евгений 12 лет назад сам готовился в лыжных гонках у Олега Перевозчикова и даже пересекался с группой Каминского, поэтому он с интересом воспринял это предложение и решил полностью его воплотить. Не думаю, что кто-то еще в команде выполнил эту работу на 100%», — цитирует Кугаевского News.ru.
Напомним, Гараничев так и не стартовал на Кубке мира. Россиянин был отстранён от выступлений на этапе в Контиолахти из-за контакта с заражённым коронавирусом Антоном Бабиковым.
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