Кугаевский: Акимова могла бы заменить кого-то в сборной уже на австрийских этапах КМ

Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области по биатлону рассказал о деталях перехода в его команду Татьяны Акимовой и перспективах спортсменки на Кубке мира.



«Никто за месяц до первого этапа Кубка России ещё не говорил об этом. В последнюю неделю ко мне обратился её муж Слава, который тренировался у меня в команде и подавал большие надежды. В Чувашии серьёзная проблема с финансированием, потому что они целый год готовились за свой счёт, а им не смогли даже компенсировать потраченные расходы. Хорошо, что у них есть спонсор в лице отца Славы Акимова Анатолия. Он истинный патриот Чувашии и в своё время не отпускал Славу, несмотря на многочисленные предложения от других команд и продолжал его сам финансировать. Таня тоже очень мотивирована вернуться на высокий уровень, особенно это заметно на трассе, где она способна взять себя в руки и добавить в любой момент. Чувствуется, что летом она проделала хорошую работу с Николаем Петровичем Лопуховым.



Считаю, что уже в ближайшее время её можно подключать к участию в Кубке мира. Например, на австрийских этапах она могла бы заменить кого-то из спортсменок. Но это моё личное мнение, а решение будет принимать тренерский штаб, в работу которого я вмешиваться не хочу», — цитирует Кугаевского News.ru.

Акимова выиграла мегамасс-старт на первом этапе Кубка России